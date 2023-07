Fahrradtour ins Mochental

Der Schwäbische Albverein, Ortsgruppe Zwiefaltendorf–Emeringen, lädt am Freitag, 21. Juli, zu einer abendlichen Fahrradtour durch das Mochental ein. Die Strecke führt von der Bushaltestelle Zwiefaltendorf über Reutlingendorf an der Tiroler Hütte vorbei zum Soldatenfriedhof. Auf diesem ruhen rund 1000 Soldaten europäischer Völker aus Kriegen zweier Jahrhunderten. Von dort geht es über Munderkingen, Untermarchtal weiter ins Mochental. Am Ziel besteht die Möglichkeit zur Einkehr. Danach fährt die Gruppe durch das Ur–Donautal nach Rechtenstein und nach Zwiefaltendorf zurück. Die Streckenlänge beträgt etwa 40 Kilometer. Der Treffpunkt ist um 17.30 Uhr die Bushaltestelle Zwiefaltendorf.