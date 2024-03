Binokelturnier der Musikkapelle Zwiefaltendorf

Seit 37 Jahren veranstaltet die Musikkapelle Zwiefaltendorf am Samstag nach Ostern ihr jährliches Binokelturnier, das viele Binokelspieler schon seit Jahren besuchen. Neben vielen wertvollen Sachpreisen warten auch in diesem Jahr am 6. April auf den Sieger 250 Euro, auf den Zweitplatzierten 150 Euro und auf den Dritten 100 Euro. Doch auch der Letztplatzierte geht nicht leer aus. Er erhält eine Laterne (Schlussleuchte) und ein Kartenspiel zum Üben. Die Veranstaltung startet wie jedes Jahr um 19.30 Uhr (Saalöffnung ist um 18.30 Uhr) im Gemeindehaus in Zwiefaltendorf. Das Startgeld beträgt zehn Euro.