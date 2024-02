Beim Schwäbischen Albverein stehen Wahlen an

Der Schwäbischer Albverein, OG Zwiefaltendorf/Emeringen, lädt zur Jahreshauptversammlung unserer Ortsgruppe ein. Sie findet statt am Freitag, 15. März, um 19 Uhr in Zwiefaltendorf im Gasthaus Rössle. Auf der Tagesordnung stehen neben den üblichen Punkten dieses Mal auch wieder Wahlen. Vorgesehen sind außerdem Ehrungen. Die Mitglieder haben zudem die Möglichkeit, ihre Wünsche und Anträge einzubringen. Diese sind bis spätestens 13. März bei der ersten Vorsitzenden schriftlich abzugeben, teilt der Verein mit. Alle Mitglieder, Freunde und Gönner der Ortsgruppe sind herzlich eingeladen, an der Versammlung teilzunehmen.