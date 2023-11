Adventskalenderaktion geht in die dritte Runde

„Alle Jahre wieder“ und bereits zum dritten Mal gibt es den Adventskalender der Musikkapelle Zwiefaltendorf zu kaufen. Hinter den 24 Türchen verbirgt sich nicht nur eine Süßigkeit, sondern ein täglicher Gewinn von mindestens 25 Euro.

Die Ziehung der Gewinnnummern übernehmen in diesem Jahr die neu gewählte Bürgermeisterin der Nachbargemeinde Emeringen, Claudia Schulze, gemeinsam mit ihrem Vorgänger Josef Renner im Beisein der Verantwortlichen der Musikkapelle Zwiefaltendorf. Firmen und Privatpersonen aus Zwiefaltendorf und Umgebung haben der Musikkapelle großzügige Geschenke für die Adventskalenderaktion gespendet. Neben Warengutscheinen im Wert von jeweils bis zu 150 Euro wird es wieder einen Vesper-Korb, eine Schwarzwälder Kirschtorte oder sogar ein musikalisches Ständchen der Musikerinnen und Musiker zu gewinnen geben.

Der stellvertretende Kreisverbandsvorsitzende Karl Lamp aus Uttenweiler hielt sein Versprechen von der der vergangenen Ziehung im Jahr 2021 und spendete einen selbst geflochtenen Weidekorb. Die Adventskalender sind ab sofort zum Preis von zehn Euro bei der Brauerei Blank, sowie bei Ludwig Schwendele in Datthausen, bei Andrea Münch in Dächingen und der Kassiererin Julia Arnold in Zwiefaltendorf erhältlich.

Die aktuelle Gewinnnummer und der dazugehörige Gewinn werden ab 1. Dezember 2023 täglich unter www.mk-zwiefaltendorf.de sowie an der Gemeindeanschlagtafel veröffentlicht. Die Preise können gegen Vorlage des Adventskalenders und nach vorheriger Absprache bei Thomas Blank, Telefon 07373/643, abgeholt werden.