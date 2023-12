Die Kommunale Bedarfsplanung 2023 kommt zu dem Ergebnis, dass die prognostizierten Kinderzahlen im Ü3-Bereich bereits ab März 2024 das Betreuungsangebot in der Gemeinde Zwiefalten übersteigen werden. Damit wird auch der Bedarf an zusätzlichen Betreuungsplätzen in absehbarer Zeit steigen. Aufgrund des bestehenden Rechtsanspruchs auf einen Kindergartenplatz ist die Gemeinde in Zugzwang.

Zwei Grundstücke im Gespräch

Die Verwaltung hat sich in Abstimmung mit der Trägerin, der Katholischen Kirchengemeinde Mariä Geburt, frühzeitig dazu entschlossen, die Option „Waldkindergarten“ zu forcieren und plant die Errichtung des Waldkindergartens auf einem gemeindeeigenen Grundstück. Die Sondierung geeigneter Flächen erfolgt in Abstimmung mit dem Landratsamt Reutlingen sowie dem Regierungspräsidium Tübingen. Derzeit sind zwei gut geeignete, gemeindeeigene Grundstücke auf der Gemarkung Gauingen sowie auf Gemarkung Zwiefalten im Gespräch.

Beschaffung eines Bauwagens

Der paritätische Ausschuss des Kindergartens hat festgelegt, dass der Bauwagen Platz für ein abschließbares Personalbüro bieten muss, weshalb ein Wagen mit einer Breite von rund drei Metern notwendig ist. Ein Kriterienkatalog liegt vor, zahlreiche Ideen sind berücksichtigt. Aus drei Angeboten wurde ein Wagen der Firma Martens aus Bensheim ausgewählt. Der Angebotspreis liegt mit wesentlichen Anforderungen bei 104.125 Euro (brutto) inklusive Lieferung. Für das Aufstellen eines Bauwagens im Außenbereich ist eine Baugenehmigung erforderlich. Hierfür wird ein Architekt beauftragt. Die Beschaffung des Bauwagens erfolgt durch die Gemeinde Zwiefalten. Die finanziellen Auswirkungen des Grundsatzbeschlusses zur Errichtung eines Waldkindergartens sind in der Haushaltsplanung 2024 zu berücksichtigen.

Zahlreiche Bewerbungen von Erzieherinnen

Wenn auch die Nutzung des Waldkindergartens eine Anlaufzeit braucht, so liegen bereits jetzt zahlreiche bewusste Anmeldungen für eine Nutzung von sechs Stunden täglich vor. Die Zeichen stehen auch deshalb positiv, weil zahlreiche Bewerbungen von Erzieherinnen bereits vorliegen. Die Gemeinderäte waren überrascht über die fortgeschrittene Entwicklung, sie erkannten die Vorbereitungen im paritätischen Ausschuss aber einstimmig an. Der Gemeinderat fasste den Grundsatzbeschluss für die Erweiterung des Kindergartens St. Gertrud Zwiefalten um eine Regelgruppe zur Führung als Waldkindergarten. Die Verwaltung wurde beauftragt, die erforderlichen Beschaffungen, Genehmigungen und Abstimmungen mit Träger, Behörden und weiteren Stakeholdern voranzubringen und die finanziellen Mittel in der Haushaltsplanung 2024 zu berücksichtigen.

Vergabevorschlag zugestimmt

Darüber hinaus beschloss der Gemeinderat die Beschaffung eines Bauwagens als Waldkindergartenwagen noch im Haushaltsjahr 2023 unter Verwendung der genannten Verpflichtungsermächtigung für das Jahr 2024 und stimmte dem Vergabevorschlag der Verwaltung zu. Die Räte ermächtigten die Verwaltung, eine Baugenehmigung für das Aufstellen des Bauwagens im Außenbereich zu beantragen und stimmten dem Vergabevorschlag der Verwaltung für die Architektenleistung zu.