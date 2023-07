Unterwegs auf dem Martinusweg

Zusammen mit Dekan Hermann Friedl und Dekanatsreferent Clemens Dietz sind 20 Pilger aus dem Dekanat Reutlingen–Zwiefalten auf der ersten Etappe des „Martinuswegs Zwiefalter–Reutlinger Alb“ unterwegs nach Hayingen gewesen. Dies teilt das Dekanat mit.

Nach einer bildreichen Einführung und einem ermutigenden Pilgersegen durch Münsterpfarrer Sigmund Schänzle startete die Gruppe am Samstagmorgen vom Zwiefalter Liebfrauenmünster in den Dekanats–Pilgertag. Am Parkplatz Gossenzugen gab Dekanatsreferent Clemens Dietz den ersten Impuls zum „Atemholen“, mit Schöpfungslob und Psalmgebet. Regenbogenforellen im Aach–Wasser und Klatschmohn an den Weiden begleiteten die Pilgerinnen und Pilger aus Münsingen, Reutlingen, Pfullingen, Großengstingen, Aichstetten, Kirchentellinsfurt und Zwiefalten entlang des idyllischen Bachlaufs bis zur Wimsener Mühle. Bei einer kleinen Pause dort gab „Weg–Pate“ Albert Gnädinger aus Münsingen spirituelle Impulse zum Thema „Wasser und Weg“.

Mit einem kurzen Blick in die Wimsener Höhle und ins blaugrüne Bachbett ging es weiter ins malerische Glastal, vorbei an Schloss Ehrenfels. Zwischen Höhlen und Brücken wurde unterwegs um 12 Uhr mittags innegehalten und für den Frieden weltweit gebetet. Danach wurde der Rastplatz an der Hayinger Brücke zum erquickenden Zwischenstopp: Pause für müde Füße, Wegzehrung für hungrige Mägen und eine „heitere Tischlesung für die Seele“ sorgten für eine willkommene Erholung. So gestärkt konnte der folgende, schweißtreibende Anstieg nach Hayingen hinauf von allen Pilgern gemeistert werden.

An der mächtigen Linde am Ortseingang wurde eine letzte Unterbrechung eingelegt, ehe die Gruppe zur Hayinger Stadtkirche Sankt Vitus hinab kam. Dort wurde die Pilgerschar von Peter Edelburg, dem Gewählten Vorsitzender des Dekanatsrats empfangen, ehe Dekan Hermann Friedl eine Schlussandacht mit Dank und Segen feierte.

Nachdem noch ein neuer Wegweiser für den Martinusweg an die Verantwortlichen übergeben wurde, sorgten die zahlreichen kulinarischen Angebote des Hayinger Stadtfestes für einen herzhaften Ausklang eines gelungenen Dekanats–Pilgertags.

In den Abschied mischte sich bereits Vorfreude auf den Dekanatspilgertag im kommenden Jahr: unterwegs auf einer Etappe des neuen „Wolfgang–Pilgerwegs“ von Pfullingen nach Bad Urach.