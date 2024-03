Über 37 Jahre Mitarbeit in der DLRG

Bei der Jahreshauptversammlung der DLRG Ortsgruppe Zwiefalten erhielt Gerhard Widmer nach den Regularien eine besondere Ehrung und Anerkennung. Für über 37 Jahre vorbildliche aktive Mitarbeit und über 50 Jahre Mitgliedschaft in der DLRG wurde an Gerhard Widmer das Verdienstabzeichen „Gold mit Brillant“ überreicht.

Klaus Käppeler, der Vorsitzende der DLRG-Ortsgruppe Zwiefalten, lieferte eine spannende Laudatio: Als im Jahr 1970 das Zwiefalter Höhenfreibad erbaut wurde, war der damals 14-jährige Gerhard Widmer als Mitbegründer der DLRG Zwiefalten dabei. Als er 1972 mit 16 Jahren zum Technischen Leiter für die Ortsgruppe Zwiefalten bestimmt wurde, stellte sich bald heraus, dass er die Ortsgruppe nicht allein am Leben erhalten konnte.

Nach einer wechselvollen Überbrückungszeit wurde 1994 die DLRG auf Initiative vom damaligen Bürgermeister Hubertus-Jörg Riedlinger und dem Münsinger Wolfgang Wagler wiedergegründet. Gerhard Widmer war erneut Technischer Leiter und engagierte sich mit Münsinger Unterstützung in der Ausbildung von Jugendlichen. Vera Gerhardt, Tochter des kürzlich verstorbenen Zwiefalter Hausarztes, sowie Gerhard Widmers Kinder Christine und Richard waren mit dabei.

Es war vor allem Wolfgang Wagler, später Ehrenvorsitzender des Bezirks, der Gerhard überzeugt, motiviert und bei der Ausbildung und bei der Abnahme von Rettungsabzeichen unterstützt hat bis Gerhard selbst die Lehrscheinberechtigung dafür erwarb. 1996 kam dann zusätzlich die Berechtigung für die Erste-Hilfe-Ausbildung hinzu.

Mit der DLRG-Ortsgruppe Zwiefalten ging es aufwärts. Neben dem wöchentlichen Schwimmtraining und der Rettungsausbildung sowie der Aufsicht im Freibad kamen weitere Aktivitäten hinzu: Mitarbeit beim Ferienprogramm und vor allem das legendäre Zeltlager für den Bezirk. Inzwischen brachte sich Ehefrau Erika Widmer immer mehr aktiv in die Veranstaltungen der Ortsgruppe ein und leistete vielfache Unterstützung

Von 1999 bis 2019 organisierten Erika und Gerhard Widmer das Zeltlager für Jugendliche aus dem Bezirk, das nur einmal ausfiel. Das Zeltlager entwickelte sich aufgrund des tollen Programms und des guten Essens zu einem Renner bei der Jugend. Zehn Helferinnen und Helfer stemmten für bis zu 100 Jugendliche in jeweils organisatorischen Kraftakten unvergessliche Zeltlager. Bis zum heutigen Tag entstanden dabei herausragende Kontakte zu anderen Ortsgruppen im Bezirk Reutlingen.

Auf die Frage von Klaus Käppeler, ob Gerhard schon einmal einen Menschen vor dem Ertrinken bewahren konnte, er zählte er die folgende unspektakuläre, aber für ihn prägende Geschichte: Beim Bau der Umgehungsstraße in Baach in der 70er Jahren versank ein türkischer Junge nach starken Regenfällen in einem schlammigen Dreckloch. Ohne zu zögern zog Gerhard ihn unverletzt an die Oberfläche.

Mit herzlichen Glückwünschen zur Verdienstmedaille in Gold mit Brillant für über 30 Jahre vorbildliche aktive Mitarbeit in der DLRG und 50 Jahre Mitgliedschaft folgte unter anhaltendem Beifall der Besucher ein inniges Dankeschön. Auch Bürgermeisterin Alexandra Hepp sprach anerkennende Worte für die außergewöhnliche Ehrung aus. Der stellvertretende Bezirksvorsitzende Marc Bergweiler übergab eine Urkunde und Anstecknadel.

Für Erika Widmer wurde für die unermüdliche Mitarbeit von der Ortsgruppe Zwiefalten ein ganz herzlicher Dank ausgesprochen und als Zeichen der Wertschätzung ein Blumenstrauß überreicht.