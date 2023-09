TSG Zwiefalten lädt ein zum virtuellen Berglauf

Die TSG Zwiefalten führt derzeit einen virtuellen Berglauf durch. Auf wahlweise rund 1,6 oder 5,8 oder 9,7 Kilometer langen Runden können noch bis einschließlich kommenden Donnerstag, 7. September, Kilometer gesammelt und Bestzeiten aufgestellt werden. Mit einem Kinder– und Jugendlauf und einer anschließenden Siegerehrung wird die Veranstaltung am Freitag, 8. September, am Sportheim im Dobeltal in Zwiefalten beendet. Gestartet wird dabei um 17.00 Uhr, Meldeschluss ist um 16.30 Uhr.