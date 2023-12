Zwiefalten

Trio „Klarigott“ begeistert mit virtuosem Musizieren

Zwiefalten / Lesedauer: 4 min

Das Trio Klarigott mit Albrecht Holder, Barbara Anton und Manfred Lindner (v.l.) brillieren beim Adventskonzert in der Prälatur Zwiefalten. (Foto: Kurt Zieger )

Mit einem adventlichen Konzert begeisterte das Trio „Klarigott“ in der Prälatur in Zwiefalten. Er kurz zuvor traten die Musiker in China auf. Welchen Song sie von dort mitbrachten.

Veröffentlicht: 11.12.2023, 11:12 Von: Kurt Zieger