„Solarpark Dicke“ Thema im Zwiefalter Rat

Die nächste Gemeinderatssitzung in Zwiefalten findet am Mittwoch, 24. Januar, 19.30 Uhr, im Sitzungssaal des Rathauses in Zwiefalten statt. Auf der Tagesordnung stehen der Bebauungsplan und örtliche Bauvorschriften zum Bebauungsplan „Solarpark Dicke“, Gemeinde Zwiefalten, Gemarkung Sonderbuch, die Ortsdurchfahrt Zwiefalten (Belagssanierung durch das Regierungspräsidium), die Abwasserbeseitigung (Vergabe eines gewässerökologischen Gutachtens), die Annahme von Spenden durch die Gemeinde im Jahr 2023, Stellungnahmen zu Bauanträgen sowie Bekanntgaben und Verschiedenes.