Zwiefalten

Sebastian Bayer wird neuer Wassermeister der Alb VII

Zwiefalten / Lesedauer: 2 min

Seit 1995 sorgt Julian Jedrysiak als verantwortlicher Wassermeister des Zweckverbands Albwasserversorungsgruppe VII - Zwiefalter Aach dafür, das insgesamt rund 4400 Menschen in sechs Städten und Gemeinden und drei Landkreisen zuverlässig mit Trinkwasser von höchster Qualität versorgt werden. Im kommenden Jahr wird er in den wohlverdienten Ruhestand wechseln, weshalb der Zweckverband jetzt die Weichen für seine Nachfolge gestellt hat: Sebastian Bayer aus Zwiefalten wird zunächst in Teilzeit die notwendige Qualifikation erlangen und dann voraussichtlich ab 2026 die Verantwortung übernehmen.