Ein Fund in Zwiefalten, der für eine Schweißflasche gehalten worden war, stellte sich als französische Bombe heraus. Das brachte jetzt den Kampfmittelbeseitungsdienst auf den Plan.

Seit gut 200 Jahren steht im Norden von Zwiefalten neben der Zwiefalter Aach eine Gruppe von Holzhäusern, die meist als Lagerhäuser für die Alte Hammerschmiede benutzt wurden. Darüber hinaus steht dort ein Gebäude mit einer mächtigen Turbine zur Stromproduktion. Mittendrin liegen vier große Wasserbecken zur Fischzucht. Vor 20 Jahren wurde der Industriepark von einer holländischen Investorengruppe gekauft.

Metallflasche fällt Besucher auf

Nachdem vor zwölf Jahren die Fischzucht eingestellt wurde, wurden die Holzhäuser nach und nach saniert und teilweise zu Wohnzwecken umgebaut. Vor mehr als fünf Jahren haben Kinder Altmetall aus einem Wasserlauf gezogen und auf einem Haufen gelagert. Zu diesem Zeitpunkt wurden auch verschiedene Schweißflaschen in einem Raum in der Nähe gelagert. Auch eine kleine Metallflasche, etwa 75 Zentimeter lang mit einem Durchmesser von zwölf Zentimetern, wurde gefunden, als unbedenklich beurteilt und unter einem Steinhaufen abgelegt.

Vor wenigen Tagen fiel diese Metallflasche wieder einem Besucher in einem Steinhaufen auf. Dabei wurde zum ersten Mal der Verdacht einer Bombe angesprochen. Die Unsicherheit war groß und wurde immer größer. In dieser Situation zögerte Cecile Pool, die holländische Mitinhaberin des Geländes, keine Minute mehr und meldete sich telefonisch beim Kampfmittelbeseitigungsdienst in Stuttgart.

Es vergingen keine drei Stunden, dann fuhren mit Sirene und einem Spezialfahrzeug zwei Bombenexperten vom Kampfmittelbeseitigungsdienst Stuttgart in den Hof der Gerberstraße. Der Fall war schnell gelöst und tatsächlich wurde die mutmaßliche „Schweißflasche“ als französische Mortier-Bombe deklariert. Mit allerlei Vorsichtsmaßnahmen und gut verpackt wurde die Bombe abtransportiert.

Zwei Tage später suchten zwei Mitarbeiter des Kampfmittelbeseitungsdienstes die Gerberstraße in Zwiefalten erneut auf. Sie unternahmen einen Kontrollgang und klärten die Hausbesitzer über die Gefahren einer Bombe auf und notwendige Sicherheitsmaßnahmen.