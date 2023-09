Reizvolle Aussichtswanderung in und um Mörsingen

Der Albverein Zwiefalten hat seine Wanderreihe durch die Ortsteile fortgesetzt mit einem Besuch im Teilort Mörsingen. Von der Rentalhalle in Zwiefalten aus ging die Wanderung unter Führung von Peter Weckenmann auf die Höhen des Teutschbuchs bis zum markanten sechseckigen Stein. Hier treffen seit alten Zeiten die Gemarkungen der Orte: Attenhöfen, Baach, Bechingen, Daugendorf, Mörsingen und Zwiefaltendorf zusammen.

Hier übernahmen Siegfried und Tanja Waidmann die Führung für die 25 Wanderer und erzählten von zahlreichen Aussichtspunkten aus spannende Details. Geologische Funde belegen, dass bereits im zweiten Abschnitt der Eiszeit (5. bis 1. Jahrhundert vor Christi) die Kelten in Mörsingen waren.

Mit seiner Dreigliederung in Ober-, Mittel- und Unterdorf wird auch gleichzeitig die räumliche Einteilung dargestellt. Eingebettet in umfangreiche Waldungen sorgt ein eigenes Kleinklima für fruchtbare landwirtschaftliche Flächen und bietet ringsum herrliche Ausblicke bis in die quellenreiche Talmulde.

Mörsingen wurde 904 zum ersten Mal urkundlich erwähnt als es vom Kloster Reichenau veräußert wurde. Erst nach und nach bis im Jahr 1395 erfolgte der Übergang aller Güter an das Kloster Zwiefalten. Ab dem 15. Jahrhundert war ein Schultheiß vorhanden, auch ein Hirte war da, der die Beweidungen (auch im Wald) regelte. 1782 werden 10 große Bauernhöfe, meist „Maierhöfe“ und „fünf Gütlein“ (für Handwerker) erwähnt.

Ab 1608 erfolgten viele Rohdungen in den Wäldern, die Weidewirtschaft brauchte Flächen. Gleichzeitig wurden zahlreiche Baumaßnahmen vorgenommen: 1605 die Galluskirche, 1842 eine Dorfschule, 1896 eine Lehrerwohnung.

Danach folgte der Übergang vom Bauerndorf zum Wohndorf. 1956 lag die Einwohnerzahl noch bei 184 Personen. Am 1. Februar 1972 wurde Mörsingen nach Zwiefalten eingemeindet und gleichzeitig in den Landkreis Reutlingen überführt. Aktuell wohnen noch 95 Einwohner in Mörsingen. Es bestehen nur noch zwei landwirtschaftliche Betriebe.

1998 wurde ein Verein gegründet mit der Aufgabe und dem Zweck zur Schaffung eines Dorfgemeinschaftshauses. Auch die Pflege und der Erhalt des Brauchtums und des Heimatgedankens zählte zu den Aufgaben. Die Dorfgemeinschaft leistete 6500 Arbeitsstunden und strengte sich mächtig an. Seit zwei Jahren ist Patrick Friedrich der Vorsitzende der Dorfgemeinschaft, koordiniert die Belegungen und organisiert Einsätze.

Der Abschluss der Albvereinswanderung erfolgte im Dorfgemeinschaftshaus bei Kaffee hausgemachten köstlichen Kuchen. Die Gespräche über die gelungene Wanderung mit vielen Erlebnissen nahmen fast kein Ende.