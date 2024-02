Ralf Aßfalg für 20 Jahre als Mitglied des Gemeinderats geehrt

Am Beginn der Gemeinderatsitzung in Zwiefalten hat Bürgermeisterin Alexandra Hepp eine besondere Ehrung für Gemeinderat Ralf Aßfalg ausgesprochen. Seit 20 Jahren ist er treues Mitglied im Gemeinderat Zwiefalten. Aßfalg ist nicht nur mit großem ehrenamtlichen Engagement Mitglied in verschiedenen Ausschüssen, sondern auch ein gutes Bindeglied zum größten Arbeitgeber in Zwiefalten, dem Zentrum für Psychiatrie Südwürttemberg. Für die gute Zusammenarbeit und den außergewöhnlichen Einsatz im Gemeinderat sprach sie ihren Dank aus und überreichte dem lanjährigen Gemeinderat eine Ehrenurkunde des Gemeindetages mit Stele und Anstecknadel.