Pfarrer Schänzle zum Bruddel-König gekürt

Dass der eine oder andere Mal gerne vor sich hin schimpft - oder wie man im Schwäbischen sagt: „bruddelt“ - ist bekannt. Dass auch Narren mal Dampf ablassen müssen, vermutlich weniger. Dafür gibt es die Bruddelsupp in Zwiefalten. Immer am Fasnetsdienstag findet diese in der Rentalhalle in Zwiefalten statt, bevor es auf den letzten Umzug der Saison geht und abends der Rälle verbrannt und begraben wird. Dieses Jahr wurde Pfarrer Sigmund Schänzle aus Zwiefalten zum Sieger gekürt - und erhielt sogar Standing Ovations für seine Bruddelkunst.

Gut 250 gespannte Zwiefalter und Besucher, alle mit Hut gekleidet, fanden sich in der Rentalhalle in Zwiefalten ein, um zu bruddeln oder um zu hören, was die Bruddler alles zu beklagen haben, teilen die Veranstalter mit. Dabei ist jedem frei überlassen, worüber gebruddelt wird, solange es mehr oder weniger in Reimform vorgetragen wird und Bezug zu Zwiefalten hat. Passend dazu gab es saure Kutteln und weitere schwäbische Leckereien, gekocht von Zunftrat Karl Hänle.

Acht Bruddler wagten sich auf der Bühne, um ihr Bestes zu geben und ihre vorbereiteten Bruddeln vorzutragen. Jedes Wort wurde vom Burggrafenpaar, Jonas Siefert und Pia Häringer, und dem gesamten Zunftrat verfolgt und schließlich der neue Bruddelkönig gewählt. Eingeleitet durch den Zeremonienmeister Tobias Aierstock und dem ortseigenen Büttel Herbert Ott eröffnete mit Andrea Ott die letztjährige Bruddelkönigin den Wettbewerb. Diese brachte nicht nur vier ihrer fünf Söhne mit auf die Bühne, sondern auch noch einen neuen, selbstgebauten Bruddelpokal.

Nach jeder Bruddel wurde dem Bruddler vom Zeremonienmeister Schnupftabak gereicht, bevor traditionell das Bruddellied angestimmt wurde: „Oi mol bruddla, oi mol schnupfa, oi mol rutscha, hähähä, rutsch i mir an Schleißa nei, no hot mein Hentra Zeh, juhe!“

Auf Andrea Ott und ihre Söhne folgten weitere Namensvetter. Zum einen mit Herbert Ott der Büttel selbst, danach Valerie Ott, die beide ihre Kümmernisse aus den vergangenen Fasnetstagen und -wochen kundgaben. Weitere Bruddler waren Boris Aierstock, der eher Lob als Ärger loswerden wollte, Klaus Käppeler mit Susanne Knöll, Pfarrer Sigmund Schänzle, Rolf Hertkorn und Gerold Hofmaier. Die Themen waren dabei so divers wie die Bruddler selbst. Von Lokalpolitik über Ereignisse aus der diesjährigen Fasnet bis hin zu geschichtsträchtigen Fasnetsauftritten aus dem Jahre 1999, als es noch die Gruppe „Rälle-Boys“ gab, war jede Menge Abwechslung geboten. Häufiges Thema waren dabei die Moderation sowie manch politische Meinungsäußerungen an den jüngst vergangenen Zunftbällen.

Verkleidet als Wanderprediger und zu einem „Rälleluja“ umgedichteten Halleluja singend trug Pfarrer Sigmund Schänzle eine beeindruckende Bruddel in Form einer Litanei vor. Dabei hatte er weniger zu beklagen, sondern beschrieb mit viel Humor und Feinsinn Ereignisse und Veränderungen im Ort. Er schlussfolgerte, dass es keine Bösewichte in Zwiefalten gebe. Beeindruckt und mitgerissen durch seine dichterischen Talente, seine präzisen Beobachtungen des Ortsgeschehens und seinen Witz, belohnte das Publikum Pfarrer Schänzle mit tobendem Applaus und Standing Ovations. Auch das Rälle-Gremium würdigte seinem Auftritt durch die eindeutige Wahl zum neuen Bruddelkönig. Somit darf Pfarrer Schänzle nächstes Jahr die Bruddelsupp mit einer neuen Bruddel eröffnen.

Bei der Überreichung des Bruddelpokals blieb nur noch eine Frage für Zunftmeister Jochen Fundel offen: Wird der Bruddelpokal nächstes Jahr bei der Narrenmesse womöglich als Kelch dienen?