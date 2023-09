Zwiefalten

Outdoor-Tag zur Ehevorbereitung

Zwiefalten / Lesedauer: 1 min

Einen Outdoor-Tag zur Ehevorbereitung bietet das katholische Dekanat Reutlingen-Zwiefalten an: Am Samstag, 7. Oktober, von 10 bis 16 Uhr machen sich Amelie und Jakob Zimmer, Pastoralreferenten aus Pfullingen, gemeinsam mit interessierten Paaren auf einen Weg am Albtrauf.

Veröffentlicht: 26.09.2023, 10:42 Von: sz