Neujahrskonzert der Musikkapelle Zwiefalten

Die Musikkapelle Zwiefalten veranstaltet ihr Neujahrskonzert am Freitag, 5. Januar, in der Rentalhalle. Konzertbeginn ist um 20 Uhr. Mit dem Dirigententeam Alexander Ott und Jana Kruske haben sich das Bläserteam, die Jugendkapelle und die Musikkapelle vorbereitet und präsentieren beim Konzert das musikalische Ergebnis. Zum Einstieg spielen die Youngstars Pop- und Rock-Arrangements und lassen dabei auch die (Muppet-)Puppen tanzen. Danach ist Showtime mit der Hauptkapelle angesagt. Nach gefühlvollem Beginn erleben die Zuhörer dann eine Lokomotivjagd aus dem amerikanischen Bürgerkrieg mit. Eine Reihe von Kompositionsmitteln, kombiniert mit fesselnden Melodien, verbindet Mensch und Erde in einen Tanz des Jubels, bevor Tina Turner, die Queen of Rock ’n’ Roll, das Publikum in die Pause entlässt. Viva la vida (Lebe das Leben) heißt es bei einem Stück der Gruppe Coldplay, und mit viel Emotionen erleben die Zuhörer auch Elvis, den King of Rock ’n’ Roll.