Neujahrsempfang der Gemeinde Zwiefalten am 6. Januar

Die Gemeinde Zwiefalten veranstaltet zum Jahresbeginn einen Neujahrsempfang am Dreikönigstag, 6. Januar, im Feuerwehrgerätehaus Zwiefalten. Die Veranstaltung beginnt um 12 Uhr. Gemeinsam soll auf das dann vergangene Jahr 2023 zurückgeblickt und ein Ausblick auf das Jahr 2024 geworfen werden, heißt es in der Mitteilung der Gemeinde. Den Neujahrsempfang will die Gemeinde auch als Gelegenheit nutzen, „besonderen Menschen zu danken, die sich in herausragender Weise um das Wohl der Gemeinde verdient gemacht haben“.