Neue Telefonnummer beim Polizeiposten Zwiefalten

Der Polizeiposten Zwiefalten ist ab Mittwoch, 21. Februar, unter der neuen Telefonnummer 07373/921230 erreichbar. Anrufer, die die bisherige Rufnummer wählen, werden ab diesem Zeitpunkt per Bandansage auf die neue Telefonnummer hingewiesen.

Der Polizeiposten Zwiefalten ist von Montag bis Freitag, im Zeitraum von 7 Uhr bis 16 Uhr für die Belange der Bürgerinnen und Bürger der Gemeinden Zwiefalten und Pfronstetten sowie der Stadt Hayingen jeweils mit allen Ortsteilen zuständig. Außer der genannten Rufnummer ist der Posten auch per Fax unter der Nummer 07373/ 9212329 oder per Mail unter [email protected] erreichbar. In Notfällen bitte den Polizeinotruf unter der Nummer 110 wählen.