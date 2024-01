Narrenzunft trifft sich in Heudorf zum Ringlindenmessen

Acht Mitglieder vom Präsidium des VFON verteilten die Aufgaben. Der Präsident der VFON Reinhard Siegle leitete den ersten Teil der Versammlung. Begrüßt wurden die Zunfträtinnen und -räte, Ehrenzunftmeisterinnen und -meister, Ehrenpräsident Peter Neuwirt, Ehrennarren und Freunde der Fasnacht. Es folgten Grußworte des Bürgermeisters der Gemeinde Heudorf und der Schelmenzunft Heudorf am Bussen. Mit dem Vorspiel von „zwei musikalischen Goldschätzle“ erklang das Lied vom Ringlindenmessen.

Rainer Micheler, der neue Brauchtumsmeister für das Ringlindenmessen in Heudorf, schwang sich auf die Messstation und verkündete die Ergebnisse der Messung. Das Wachstum im Jahr 2023 betrug 34 Zentimeter, die Gesamthöhe beläuft sich auf 10,33 Meter.

Am 25. Januar 1970 wurde die Narrenzunft Hayingen gegründet. Im Laufe des Jahres 2023 sind zwei verdiente Präsidiumsmitglieder ausgeschieden: Uwe Seifert und Elmar Herter. Uwe Seifert war seit 1986 Mitglied in der Narrenzunft Großengstingen, seit 1986 Zunftrat, von 1994 bis 2006 stellvertretender Zunftmeister, von 2006 bis 2010 1. Zunftmeister und ab 2010 Ehrenmitglied. Eine wichtige Aufgabe für ihn waren die Bürgerballauftritte. In seiner ruhigen und besonnenen Art war er ein loyaler Vertreter. Eine ganze Serie von Anekdoten zeigten seine gute Ader; sein Lieblingsspruch ist eindeutig: „Fasnet isch Hoimet“. Seit dem heutigen Tag ist er verdienter Ehrennarr der VFON.

Elmar Herters Vater war der unvergessene Bertl Herter. Mit sechs Jahren war Elmar bereits Hästräger, mit neun Jahren gelang ihm sein ersten Auftritt in der legendären Zunft in Hayingen. In 31 weiteren Zunftbällen wirkte er als Zunftrat maßgeblich mit. Für die VFON wurde er im Jahr 2000 zum Brauchtumsmeister gewählt und hat diese Aufgabe 22 Jahre lang mit beachtlichem Gespür souverän, sensibilisiert und mit großer Disziplin ausgeführt. Seine Beiträge bei der Mitwirklung bei der Brauchtumertagung waren hochgeschätzt und erfuhren hohe Anerkennung. Inzwischen ist er zum Ehrennarren ernannt worden.