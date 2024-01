Narrenzunft „Rälle“ Zwiefalten kürt Burggrafenpaar

Die Fasnet steht vor der Tür und damit werden bei der Narrenzunft Rälle in Zwiefalten auch traditionelle Vorbereitungen notwendig. Zur Hausfasnet wird das Burggrafenpaar gekürt. In diesem Jahr übernehmen Burggraf Jonas I. und seine Lieblichkeit Pia ab dem Glombigen Donnerstag das Regiment und die Herrschaft.

Dabei gibt es eine Besonderheit: Die Narrenzunft Zwiefalten bringt zahlenmäßig die größte Zahl der Narren auf die Beine. Aber Burggraf Jonas I. kommt aus dem Teilort Upflamör und dort ist die Gruppe der Bergteufel aktiv. Die beiden Narrengruppen sind sich problemlos einig geworden, dass auch einmal ein Bergteufel der 1. Burggraf aus der Gemeinde werden kann.

Der 21-jährige Burggraf Jonas I. ist gelernter Zimmermann bei einem Zimmergeschäft in Zwiefalten. Beruflich strebt er das Ziel eines Bauingenieurs an und wird auch bereits in diesem Jahr mitverantwortlich dabei sein beim Aufstellen des Narrenbaums. Jonas I. ist seit „eh und je“ bei den Bergteufeln aktiv.

Die 18-jährige Burggräfin Pia wohnt in Zwiefalten und wird im April das Abitur im Riedlinger Gymnasium abschließen. Nach einer Reisezeit wird sie ins Studium einsteigen. Mit Freude ist sie von Kind an in der Narrenzunft aktiv gewesen und als „Hansel“ bei den Umzügen und Auftritten bekannt geworden.

Das junge Paar wird als erste Aufgabe einen Fasnetsbesuch im Kindergarten und im Seniorenheim unternehmen. Danach folgen gleich die Schülerbefreiung und weitere traditionelle Maßnahmen. Bereits am Abend wird dann beim ersten Zunftball alles total spannend. Für die Burggrafenrede sind einige Besonderheiten zu erwarten, welche neue Erlebnisse bringen. Die glückselige Fasnet 2024 in Zwiefalten kann starten.