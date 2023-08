Münsterchor lief beim virtuellen Berglauf Zwiefalten

Die TSG Zwiefalten veranstaltet vom 3. August bis 7. September einen virtuellen Berglauf. Gelaufen können Strecken mit jeweils rund 10, 6 oder 1,6 Kilometer. Hauptziel des Vereins ist es, möglichst viele Menschen zur Bewegung in der frischen Luft zu ermuntern.

Am 8. September werden die Läuferinnen und Läufer geehrt, die auf der jeweiligen Teilstrecke am schnellsten waren und die, die im gesamten Zeitraum die meisten Kilometer gelaufen sind. Nordic Walking wird separat bewertet.

Der Münsterchor nahm Mitte August bereits an dem Lauf teil. Ermuntert durch die Chormitglieder Günther Butscher und Hans Petermann trafen sich 22 Chormitglieder und sowie Angehörige am Dobelsplatz für ihren Lauf. Die Gruppe ließ den Abend mit einem Lagerfeuer und Gesang ausklingen. Einige von ihnen nahmen während des Laufs auf dem eigens dafür frei gemähten Bänkchen des Schwäbischen Albvereins in der „Fankurve des Berglaufes“ Platz. Von dort aus hat man einen herrlichem Blick auf das Münster. Um möglichst viele zum Mitmachen zu bewegen, war vorgegeben, dass die mittlere Runde lediglich mit einem zügigen Wandertempo angegangen wird und in zwei geschlossenen Gruppen gelaufen wird. Nach 1 Stunde 10 Minuten hatte Günther Butscher zusammen mit Manuela Auchter, Stephanie Betz, Sylvia Häbe und Elisabeth Haiß das Ziel erreicht. Etwas mehr Zeit ließ sich Hans Petermann mit seiner Gruppe. Nach 1 Stunde und 16 Minuten kam er zusammen mit Konrad Häbe, Karl Hamberger, Emma und Franz Petermann an.

Die drei Berglaufstrecken starten am Sportplatz in Zwiefalten. Dort hängen die genauen Strecken zum Nachlesen aus. Eine der Strecken führt vom Sportheim vorbei an der Kesselbachquelle, rauf auf den Teutschbuch und dann zurück ins Dobeltal.

Eine Anmeldung ist nicht erforderlich. Es fällt auch keine Gebühr an. Teilnehmer benötigen aber eine Tracking App (wie Strava, adidas Running oder Komoot), um ihren Lauf aufzuzeichnen. Nach dem Lauf kann man einen Screenshot der gelaufenen Strecke per Mail an [email protected] schicken. Die gelaufene Strecke muss anhand der Karte ersichtlich ein.

Um auf die Bestenliste mit aufgenommen zu werden, sollte man bei der ersten Laufmeldung folgende Informationen über sich selbst angeben: Name, Geburtsdatum, Adresse, Art des Laufes (Laufen oder Nordic Walking), gewählte Strecke und die genaue Laufzeit.

