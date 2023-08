Die katholische Kirchengemeinde Zwiefalten lädt für am Dienstag, 15. August, zum Wallfahrtsgottesdienst zum Hochfest Mariä Aufnahme in den Himmel um 10.30 Uhr in den Münster ein. Nach alter Tradition werden bei diesem Gottesdienst auch die Kräuter gesegnet, die die Gottesdienstteilnehmer mitbringen. Um 9 Uhr findet eine Beichtgelegenheit im Coemeterium statt.