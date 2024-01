Lyrische und mitreißende Momente beim Neujahrskonzert

Unter dem Leitgedanken „Kultur in der Prälatur“ bietet der Geschichtsverein Zwiefalten mit seinen wenigen, doch stets herausragenden Konzerten Meilensteine im kulturellen Leben des Ortes und darüber hinaus. Ralf Assfalg hieß vor vollem Haus neben Karina Assfalg (Sopran) das 1995 gegründete Johann-Strauss-Festival-Ensemble willkommen.

Jean-Paul Mathe, der Mann am Kontrabass, musizierte bereits beim Open Air 2023 vor dem Münsterportal. Nun bot er mit seinem Oktett aus fünf Streichern, zwei Bläsern und einem Pianisten ausgefeilte Perlen der Musikliteratur aus verschiedenen Stilrichtungen auf höchstem Niveau. Als Glanzpunkt ließ Karina Assfalg ihre ausdrucksstarke Stimme durch den Raum schwirren.

Schwungvoll startete das deutschland- und europaweit gefeierte Ensemble mit „Winterlust“ von Johann Strauß in den trotz seines Tiefgangs amüsanten Konzertabend. Besonders Eduard Sonderegger (Violine), der tags zuvor noch in Berlin konzertierte, und Christ Ekkelboom (Trompete) als Wegbegleiter verliehen durch individuelles Musizieren dem Eingangswerk besonderen Glanz. Mit „Panis Angelicus“ von Cesar Franck hatte Assfalg einen besinnlichen Auftakt ihrer Preziosen aus verschiedenen Musikepochen gewählt. Ohne künstlichen Druck verlieh sie ihrer angenehmen Sopranstimme nachhaltige Ausdruckskraft.

Mit originellen Episoden führte der Musiker am Kontrabass durchs Programm, auch für den zu Wetter und Witterung passenden „Schlittschuhläufer“ von Emil Waldteufel. Fließende Übergänge von Solovioline zum Orchester mit Charme und wohlgefälliger Melodik galten als musikalische Sonnenstrahlen und Übergänge zu Dvoraks „Lied an den Mond“, wenngleich ein Hauch von Melancholie durch die Prälatur wehte. Basierend auf ihrem Opernstudium in St. Petersburg, setzte die Sopranistin die Vielfalt ihrer stimmlichen Ausdrucksfähigkeit mit großem Volumen ein. Rassig und voll instrumentalem Feuer war danach die Strauss-Polka „Eljen a Magyar“.

Das bravourös musizierende Oktett genoss die unmittelbare Nähe zum Publikum und vereinte sich mit der Sängerin zu Kalmans strahlendem „Heja, in den Bergen.“ In großen Bögen und feurig scharfen Aspekten füllte Assfalg die Weise mit Leben. Tosender Beifall weitete sich zu einer selten so transparent gehörten Interpretation des Klassikers „An der schönen blauen Donau“. Jede Episode des unübertroffenen Konzertwalzers versprühte ihren Charme. Danach schöpfte Eduard Sonderegger als temperamentvoller Solist mit den Zigeunerweisen von Pablo Sarasate nicht nur den gesamten Tonraum seiner Violine aus, sondern glänzte mit akrobatischer Fingerfertigkeit. Frenetischer Beifall für ihn und die Streichergruppe beschloss den ersten Konzertteil.

Nach der flott anregenden Polka „Auf Ferienreisen“ huldigte die Sopranistin amüsant anregend, mit variantenreicher Mimik Arditis „Il bacio“ (der Kuss). Fließende Abschnitte des Ensembles füllte sie in der Originalsprache mit Leben. Auf- und absteigende Partien, auch auf Tonsilben beschränkt, erhielten greifbares Profil. Nicht weniger schwungvoll mit durchgehender Rhythmusbetonung als Gegenpol zur bekömmlichen Freundlichkeit der Melodien der Boccaccio-Marsch von Franz von Suppe. Große, hell leuchtende Phasen mit brillanten solistischen Kadenzen bis zum strahlenden Schlusston in großer Höhe prägte Schäffers „Post im Walde“ in der Wiedergabe durch den Ausnahme-Trompeter Christ Ekkelboom. Mit „Quando men vo“ aus Puccinis „La Boheme“ kehrte Karina Assfalg noch einmal ins ihr vertraute Opernfach zurück. Melodisch und rhythmisch nutzte sie kompositorische Vorgaben, um der anspruchsvollen Arie Gestalt zu verleihen.

Um ihrem Namen Gewicht zu verleihen, lud das Johann-Strauss-Festival-Ensemble die Zuhörer ein, mit dem Konzertwalzer „Rosen aus dem Süden“ sich dem Melodienschatz des Altmeisters hinzugeben. Das Oktett versprühte Charme und Leichtigkeit und lud die Zuhörer ein, vertraute Melodieteile auf eine bekannte Tonsilbe mitzusingen. Auf den Inhalt beschränkt interpretierte daraufhin die Sopranistin zu dezenter Streichermitgestaltung Mascagnis Intermezzo „Ave Maria“. Nach innen gerichtet durfte die Melodie fließen und erreichte gerade dadurch tiefen Eindruck bei den Zuhörern.

Anregend, mitreißend, explodierend voll musikalischer Intensität, durch die Rhythmus des Publikums begleitet, spielte sich das Ensemble beim „Cancan“ von Jaques Offenbach in einen Rausch, der nicht ohne Wirkung blieb. Lautstarker, lang anhaltender Beifall und Blumen für alle Künstler wurden mit mehreren Zugaben, unter ihnen eine Folge gezupfter Kapriolen, beantwortet.