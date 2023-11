Zwiefalten

Liederkranz Cäcilia veranstaltet Konzertabend mit Musik rund ums Wasser

Zwiefalten

Die Vorbereitungen zum Konzert laufen bereits: Es wird auch das letzte Konzert der langjährigen Dirigentin Heidi Fischer sein. (Foto: Liederkranz Cäcilia Zwiefalten )

An diesem Abend dreht sich alles rund ums Wasser: Der Liederkranz Cäcilia Zwiefalten lädt zum Jahreskonzert am Samstag, 18. November, um 20 Uhr im Haus Adolf Kolping in Zwiefalten ein.

Veröffentlicht: 13.11.2023