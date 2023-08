Lesung auf dem Loretto Hof

Unter der Loretto Linde in Zwiefalten findet im September die letzte Veranstaltung des Kultursommers statt. Günther Weber lädt am Samstag, 9. September, um 15 Uhr zu einer Lesung ein. Er hat übers Jahr wieder ein paar Geschichten aufgeschrieben. Die wird er vorlesen. Es treten darin alle möglichen Menschen, Tiere und auch noch ein paar andere auf. Schauplätze sind Ehrenfels, Lokichokio und hinter den sieben Bergen. Michael Stoll spielt dazu die passende Musik auf Kontrabass und Kontrabassflöte. Außerdem soll mit der musikalischen Lesung ein Projekt zur Förderung jugendlicher Lesensfreude in der Riedlinger Stadtbücherei unterstützt werden. Der Eintritt kostet zwölf Euro pro Person. Die Veranstaltung findet bei jedem Wetter statt, unter der Linde oder im Saale.