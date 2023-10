Zwiefalten

Kurs über die Themen kreatives Brushlettering und Kalligrafie

Zwiefalten / Lesedauer: 1 min

Kommunikations-Designerin Vero Bobke bietet am Samstag, 28. Oktober, von 9 bis 16 Uhr im ehemaligen Gasthaus „Grüner Baum“ in Zwiefalten-Gauingen einen Kurs über Brushlettering und Kalligrafie an.

Veröffentlicht: 18.10.2023, 16:18 Von: sz