Kulturinitiative Zwiefalten des ZfP Südwürttemberg veranstaltet bunten Liederabend

Die Kulturinitiative Zwiefalten des ZfP Südwürttemberg veranstaltet am 22. November einen bunten Liederabend im Casino auf dem Klinikgelände. Bei der neuen Veranstaltung „Herbstkonfekt: Ein bunter Liederabend ‐ Songs for everyone“ treten Einzelmusikerinnen und ‐ musiker, aber auch kleine Ensembles auf und präsentieren Lieder und Gesangseinlagen aus unterschiedlichen Musikrichtungen. Mitarbeitende, Patienten sowie Interessierte sind eingeladen, an dem Liederabend teilzunehmen. Die Teilnahme an der Veranstaltung ist kostenfrei, Beginn ist um 18.30 Uhr.