Kinder– und Jugend–Berglauf in Zwiefalten

Der TSG Zwiefalten veranstaltet am Freitag, 8. September, ab 16.30 Uhr einen Kinder– und Jugend–Berglauf. Start und Ziel wird am Sportheim in Zwiefalten sein. Mitmachen können alle ab Jahrgang 2008 und jünger, wie der Veranstalter mitteilt.

Kinder ab Jahrgang 2018 und jünger laufen in einem separaten Lauf zusammen mit ihren Eltern. Die Kinder und Jugendlichen zwischen dem Jahrgang 2008 und 2017 treten in altersgerechten Gruppen im Wettlauf gegeneinander an.

Für eine bessere Planung bittet der Veranstalter um Anmeldung unter www.tsg–zwiefalten.de. Anmeldeschluss ist am Donnerstag, 7. September. Nach den Läufen der Kinder– und Jugendlichen findet die Siegerehrung statt. Hierbei werden auch die Sieger des gesamten Berglaufs geehrt.