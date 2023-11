Jubiläumsabend zum 50-jährigen Bestehen der SPD Zwiefalten

Vor 50 Jahren, am 23. November 1973, wurde der SPD-Ortsverein Zwiefalten gegründet. Der SPD-Ortsverein Zwiefalten-Hayingen begeht das Jubiläum am Donnerstag, 23. November, im Brauhaus in Zwiefalten. Der Landtagsabgeordnete Sascha Binder, der auch parlamentarischer Geschäftsführer der SPD-Landtagsfraktion ist, hält einen Vortrag mit dem Titel „Mehr Demokratie tragen!“ Abgerundet wird die Veranstaltung durch einen kleinen Rückblick, eine Ehrung und eine kabarettistische Einlage. Grußworte sprechen Zwiefaltens Bürgermeisterin Alexandra Hepp und die SPD-Kreisvorsitzende Ronja Nothofer-Hahn. Eingeladen sind alle Bürgerinnen und Bürger aus Zwiefalten, Hayingen und Pfronstetten und der gesamten Region.