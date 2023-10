Infoveranstaltung zur Gesundheitsversorgung im ländlichen Raum

Eine Informationsveranstaltung zum Thema Gesundheitsversorgung im ländlichen Raum findet am Montag, 9. Oktober, um 19 Uhr in Zwiefalten im Brauhaus statt. Der Landtagsabgeordnete Florian Wahl und Vorsitzender des Sozialausschusses des Landtags wird zur aktuellen Situation im Gesundheitswesen Stellung nehmen und dabei besonders auf die medizinische Versorgung im ländlichen Raum eingehen. Sprechen werden Bürgermeisterin Alexandra Hepp für die Gemeinde ab, Susanne Knöll für die Hausärzte und Reiner Henn für die Apotheker. Ziel der Veranstaltung und der „gesunden Gemeinde“ ist es, die aktuellen Veränderungen in der Gesundheitsversorgung aktiv mitzugestalten und die ambulante Versorgung zu erhalten.