Herbstwanderung zur Käthra Kuche und am Maierbrünnele vorbei

Die Ortsgruppe Zwiefaltendorf/Emeringen des Schwäbischen Albvereins lädt zur Herbstwanderung auf der schwäbischen Alb ein. Los geht’s am Sonntag, 15. Oktober. Treffpunkt ist um 12. 30 Uhr an der Bushaltestelle in Zwiefaltendorf.

Von der Bushaltestelle fahren die Wanderer wir gemeinsam nach Dächingen und weiter zum Wanderparkplatz beim Stegbrunnen.Von dort aus startet die Wanderung über das Gerntal und weiter zur Käthra Kuche, die die Gruppe dort besichtigt. Anschließend führt uns die Wanderung über das Brieltal am Maierbrünnele vorbei zurück nach Dächingen.

Nach Abschluss der Wanderung findet eine Einkehr im Gasthaus Zur Krone“ in Dächingen statt. Die Wanderstrecke beträgt rund 10,5 Kilometer. Bei Regen wird die Wanderung verschoben, teil der Albverein mit. Wandergäste sind herzlich willkommen. Wanderführer sind Monika und Oskar Rödig (Telefon 07373/2142).