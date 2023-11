Gottesdienst im Gedenken an verstorbene Kinder

Ein besonderer Gottesdienst zum Gedenken an verstorbene Kinder findet am Freitag, 24. November, um 17 Uhr im Chorraum des Münsters in Zwiefalten ein statt. Der Tod eines Kindes ist für Familien eine große Belastung und die Trauer um ein Kind ist eine ganz andere wie zum Beispiel die Trauer um die verstorbenen Eltern. Sie ist intensiver, belastender und dauert sehr viel länger, heißt es in der Ankündigung der Seelsorgeeinheit Zwiefalter Alb. Der Gottesdienst soll Eltern, Geschwistern und Großeltern von verstorbenen Kindern die Möglichkeit bieten, mit gleichfalls Betroffenen gemeinsam in einer tröstenden Stunde den verstorbenen Kindern zu gedenken. Dabei spielt es keine Rolle, wann das Kind gestorben ist, erst vor kurzem oder schon vor Jahrzehnten; wie alt es war, ein Baby oder schon ein Teenager; was die Todesursache war und welcher Konfession es angehörte. Ein Kind ist und bleibt für Eltern immer ein Kind, ein Teil eines selbst. Auch wenn es gestorben ist. Vor dem Gottesdienst liegt ein Buch aus, in das der Name des Kindes eingetragen werden kann. Während des Gottesdienstes sollen die Namen verlesen und für jedes Kind eine Kerze entzündet werden. Diese kann am Ende von den Betroffenen dann mit nach Hause genommen werden.