Zwiefalten

Gitarrenklänge in der Prälatur

Zwiefalten / Lesedauer: 1 min

Mateus Dela Fonte spielt auf seiner siebensaitigen Gitarre in der Prälatur Zwiefalten. (Foto: Milovan Ilic )

In der Reihe „Junge Interpreten“ veranstaltet der Geschichtsverein Zwiefalten im Zusammenwirken mit der Kreissparkasse Reutlingen zum wiederholten Male ein Benefizkonzert in der Prälatur, und zwar am Samstag, 7. Oktober, um 19.

Veröffentlicht: 28.09.2023, 16:51 Von: sz