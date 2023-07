Geschichtverein bietet Führung zur Domäne Ohnhülben und zum Ohnhülber Brunnen an

Der Geschichtsverein Zwiefalten bietet am Sonntag, 6. August, eine Exkursion mit Heinz Thumm zur Domäne Ohnhülben und zum Ohnhülber Brunnen an. Die Anfahrt erfolgt über Geisingen, Abfahrt Ohnhülber Straße in Richtung Ittenhausen bis zum Parkplatz an der Kreisgrenze Biberach. Hier können die Teilnehmer parken. Zu Fuß geht es dann einen Kilometer bis zur Domäne.

Die Begrüßung im Hof der Domäne Ohnhülben um 13.30 Uhr erfolgt durch Horst–Dieter und Katharina Speidel, die die Geschichte des Hofgutes und die heutige Bewirtschaftung erläutern. Die Tochter des Hauses, Eva–Maria Speidel, ist die Baden–Württembergische Waldkönigin und stellt sich und ihre Aufgaben vor.

Gegen 15.30 Uhr geht es weiter zum Ohnhülber Brunnen. Anschließend wandern die Teilnehmer zwei Kilometer zurück zum Parkplatz im Kohltal. Um 17 Uhr schließt sich die Einkehr im Gasthaus „Hirsch“ in Geisingen an. Die Führung kostet fünf Euro. Anmeldungen sind möglich bei Heinz Thumm, Telefon 07388/457 oder 0151/20608856 sowie per Mail [email protected]