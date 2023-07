Zwiefalten

Gemeinderat Zwiefalten tagt

Zwiefalten / Lesedauer: 1 min

Die nächste Gemeinderatssitzung in Zwiefalten findet am Mittwoch, 2. August, um 20 Uhr in der Mensa der Münsterschule statt.

Veröffentlicht: 27.07.2023, 11:02 Von: sz