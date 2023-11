Gemeinderat Zwiefalten kommt zu Sitzung zusammen

Die nächste öffentliche Sitzung des Gemeinderats Zwiefalten findet am Mittwoch, 15. November, um 19.30 Uhr statt. Im Sitzungssaal des Rathauses in Zwiefalten stehen folgende Punkte auf der Tagesordnung: 1.) Klimaschutz Zwiefalten ‐ mögliche nächste Schritte, Sachstandsbericht bisher umgesetzter Maßnahmen, Teilnahme an kreisweiter Klimaschutz Koordinationsstelle, Gesellschafterbeitritt zur Klimaschutzagentur und mögliche nächste konkrete Maßnahmen; Kindergartenangelegenheiten, Bericht über das Kindergartenjahr 2022/2023 und  Bedarfsplanung 2023;3. Änderung der Benutzungs- und Gebührenordnung für die Rentalhalle und die Schulturnhalle; Arbeitszeiterfassung; Auftragsvergabe sowie Bekanntgaben und Verschiedenes.