Im Interview blickt Bürgermeisterin Alexandra Hepp auf das zu Ende gehende Jahr 2023 zurück und gibt einen Ausblick auf die Projekte des Jahres 2024.

Was waren für Ihre Gemeinde die schwersten (anstrengendsten) Entscheidungen im Jahr 2023?

Die vielfältigen gesetzlichen Vorgaben und Vorschriften stellen eine erhebliche Herausforderung für die Kommunen dar, da sie sich nicht nur in ihrer Fülle erschwerend auswirken, sondern teilweise auch miteinander in Konflikt geraten. Dies führt dazu, dass Entscheidungsprozesse oft langwierig sind. Diese bürokratischen Hürden behindern die Effizienz der kommunalen Verwaltung erheblich und machen schnelle Projektumsetzungen nahezu unmöglich.

Was waren für Sie herausragende Ereignisse in Ihrer Gemeinde?

Hier gab es viele Ereignisse, welche Zwiefalten und seine Teilorte geprägt haben und auch für die Zukunft prägen werden. Wir haben begonnene Projekte weiterentwickelt, konnten neue Maßnahmen beginnen und damit wichtige Schritte für die künftige Entwicklung unserer Gemeinde voranbringen. Bezeichnend für diese Maßnahmen ist die enorme finanzielle Belastung für die Gemeinde, welche teilweise nur unter dem Einbezug von Fördergeldern überhaupt umsetzbar werden.

Dabei bildete die Weiterentwicklung beziehungsweise Sanierung wichtiger Infrastrukturprojekte einen Schwerpunkt. Ein besonderes Augenmerk lag auf der Münsterschule. Hier konnte das komplette zweite Obergeschoss erneuert werden. Bislang wurden 1,59 Millionen Euro investiert. Ebenfalls weiter gekommen sind die Planungen für die Sanierung der Ortsdurchfahrt in Sonderbuch, sowie die damit zusammenhängende Neugestaltung der Ortsmitte. Der Auftrag für den ersten Bauabschnitt wurde im Oktober vergeben, die Arbeiten werden im Frühjahr 2024 beginnen. Auch der Friedhof zeigt sich nun nach dem ersten Abschnitt der Sanierung mit der Umsetzung verschiedener Maßnahmen mit einem neuen Gesicht. Ebenfalls abgeschlossen wurde die Neugestaltung des Bürgerbüros im Zwiefalter Rathaus, das sich den Besuchern nun mit einer breiten Glasfront offen und hell präsentiert.

Als weiteres Großprojekt stand die Erschließung des nächsten Abschnitts im Baugebiet „Brunnensteige“ mit der Schaffung von 16 weiteren Bauplätzen auf der Agenda. In diesem Zusammenhang wurde auch die Brunnensteige selbst saniert - dabei war die Geduld der Anwohner aufgrund der damit verbundenen Verkehrsbehinderungen gefragt. Mittlerweile ebenfalls fertiggestellt ist der Ringschluss der Straße im Gewerbegebiet Gürst und damit die Erschließung weiterer Gewerbebauplätze. Und mitten im Ortskern von Zwiefalten wurde im Verlauf des Jahres das Mehrfamilienhaus der Firma Fensterle errichtet, das Platz für neun barrierefreien Wohnungen bietet.

Welche wichtigen Projekte werden den Gemeinderat im neuen Jahr beschäftigen?

Wie schon erwähnt, wird uns im Jahr 2024 die Sanierung der Ortsdurchfahrt Sonderbuch als großer und kostenintensiver Schwerpunkt begleiten. Mit den Arbeiten wird im Frühjahr begonnen. Der Gemeinderat wird sich in seiner Haushaltsklausur intensiv mit der Neugestaltung der Ortsmitte Sonderbuch befassen. Mit dem 2. Bauabschnitt sollen die Sanierungsarbeiten im Friedhof fortgesetzt und damit weitere Bestattungsformen geschaffen werden. Auch im Bereich des Breitbandausbaus (FTTB-Ausbau) soll es im Jahr 2024 weitergehen. Momentan werden die Ausschreibungsunterlagen der EU-weiten Ausschreibung der Planungsleistungen vorbereitet. Die BLS Sigmaringen wird den Breitbandausbau planen und durchführen. Im kath. Kindergarten St. Gertrud zeigt sich in den kommenden Jahren ein zunehmender Bedarf an Betreuungsplätzen. In enger Absprache mit dem Träger, der kath. Kirchengemeinde, hat man sich für die Erweiterung um eine Waldkindergartengruppe ausgesprochen. Der Gemeinderat hat in der Dezembersitzung den Grundsatzbeschluss hierzu gefasst. Um die enormen Stromkosten im Höhenfreibad zu reduzieren, plant der Förderverein Schwimmbadfreunde in Kooperation mit der Gemeinde die Errichtung einer PV- Anlage auf dem Freibadgelände. Entscheidend für das Umsetzen dieses Vorhabens wird die Spendenbereitschaft der Bevölkerung sein. Weitere Themen werden Maßnahmen zur Umsetzung des Feuerwehrbedarfsplanes, die Gebietserweiterung des Biosphärengebietes, Erneuerung Fernwirktechnik der Regenüberlaufbecken, etc. sein. Ein weiterer Schwerpunkt wird die Entwicklung des Hirsch-Areals sein zur künftigen Nutzung als Ärztehaus und neuen Wohnformen für Jung und Alt.

Welche waren für Sie die besonders emotionalen Momente des Jahres 2023?

Emotional berührt haben mich die Feierlichkeiten zum 50-jährigen Jubiläum unserer lebendigen Partnerschaft mit der Gemeinde La Tessoualle in Frankreich. Vier Tage, die wie im Zeitraffer vergingen, feierten wir mit über 230 Fahrtteilnehmern aus Zwiefalten die „Goldene Hochzeit“ mit unseren französischen Freunden. Es war eine unvergessliche Reise mit vielen besonderen Momenten, die uns allen noch lange im Gedächtnis bleiben wird. Unsere intensiv gelebte Freundschaft führt uns vor Augen, welche Bedeutung ein friedliches Miteinander von Völkergemeinschaften hat und wie viel Kraft von ihr ausgeht. Angesichts der Kriegszerstörungen in vielen Regionen auf unserer Erde und dem Leid, das Menschen dort ertragen müssen, wird das kostbare Gut des Friedens noch wertvoller.

Die vielen Veranstaltungen unserer Vereine, ob im sportlichen oder kulturellen Bereich, die in diesem Jahr stattgefunden haben, erfüllten mich ebenfalls mit großem Stolz. Ich bin dankbar für die zahlreichen Begegnungen mit den Vereinen in unserer Gemeinde. Dankbar bin ich auch allen, die sich immer wieder zum Wohle der Allgemeinheit in unserer Gemeinschaft eingebracht haben. Ihr Engagement ist nicht selbstverständlich und ich bin stolz, dass der Zusammenhalt in unserer Gemeinde so stark ist. Dass wir trotz unserer bescheidenen Größe, so vieles auf die Beine stellen können, das ist ein Geschenk!

Stehen im kommenden Jahr besondere Jubiläen oder Veranstaltungen an?

Ein musikalisches Highlight wird am 22. Juni wieder das Open-Air-Klassik-Konzert am Münster sein. Ein Benefizkonzert des Geschichtsvereins in Kooperation mit dem Förderverein der Münsterschule und der Narrenzunft Rälle zugunsten unserer Münsterschule. Vom 8. bis 11. August finden die Zwiefalter Festspiele statt. Ein beeindruckendes Spektakel, direkt vor der Kulisse des Zwiefalter Münsters. Ein Erlebnis mit Feuerwerk, 150 Darstellern und einer packenden Geschichte rund um die Entdeckung der Zwiefalter Kunst des Bierbrauens. Am 11. August wird der Marktplatz mit dem allseits beliebten Vespermarkt belebt. Er hat sich vom anfänglichen Geheimtipp zur absoluten Erfolgsgeschichte entwickelt. Hier gilt ganz bewusst: Regionalität vor Massenproduktion! Unser Ziel ist dabei, regionale Anbieter und Gastronomen nachhaltig zu stärken. Am ersten Adventssamstag folgt unser traditioneller „Zwiefalter Advent“, der weit in der Region bekannte und beliebte Weihnachtsmarkt vor der Kulisse des Zwiefalter Münsters. Vom 27. bis 30. Dezember findet das traditionelle Weihnachtstheater der Kolpingsfamilie mit einem Kinder- und Erwachsenenstück statt. Eine Theatertradition seit 1908!Darüber hinaus gibt es noch viele weitere Veranstaltungen und Konzerte der Vereine über das Jahr hinweg, welche jederzeit einen Besuch wert sind.

Sie haben drei Wünsche für Ihre Gemeinde frei. Was wünschen Sie sich?

Ich wünsche mir von den politischen Entscheidungsträgern klare Rahmenbedingungen, die eine verlässliche Grundlage für die Umsetzung lokaler Projekte schaffen. Die Perspektiven und Bedürfnisse insbesondere der ländlichen Gemeinden sollen dabei angemessen berücksichtigt werden Um die Effizienz in der Verwaltung zu steigern, wünsche ich mir eine Reduzierung bürokratischer Hürden. Dies ermöglicht es uns, schneller auf lokale Herausforderungen zu reagieren und die Umsetzung von Projekten effektiver zu gestalten. Eine aktive Beteiligung ist entscheidend für eine starke und lebendige Gemeinschaft. Ich ermutige daher alle engagierten Bürgerinnen und Bürger, sich für die anstehenden Kommunalwahlen zu engagieren und sich für ein Amt zu bewerben. Gemeinsam können wir unsere Gemeinde weiterentwickeln und für die kommenden Generationen gestalten.