Feuerwehr rückt wegen Kaminbrand aus

Zwiefalten / Lesedauer: 1 min

Wegen eines Kaminbrands in Upflamör wurde auch die Drehleiter aus Ridlingen angefordert. (Foto: Feuerwehr Riedlingen )

In einem Wohnhaus in Upflamör hat am Donnerstagvormittag ein Kaminbrand die Einsatzkräfte der Feuerwehr und der Polizei auf den Plan gerufen.

Veröffentlicht: 15.12.2023, 11:50 Von: sz