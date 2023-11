Festliche Hubertusmesse im Zwiefalter Münster

Jägerinnen und Jäger gedenken am 3. November landesweit ihrem Schutzpatron, dem Heiligen Hubertus. Münsterpfarrer Sigmund F.J. Schänzle war Zelebrant und Prediger. Viele Jägerinnen und Jäger, Naturfreunde und Mitchristen aus der Region füllten das Münster bis auf den letzten Platz.

Von der Schöpfungsgeschichte über die Legende und Botschaft des Heiligen Sankt Hubertus bis zur heutigen Aufgabe der Jagd herrschte gespannte Aufmerksamkeit. Pfarrer Sigmund J.F. Schänzle, selbst aktiver Jäger, betonte die Notwendigkeit der Jagd. Aber die Jagd ist nicht nur ein „nehmen“, sondern vor allem auch ein „geben“. Schänzle: „Jagen ist ein Handwerk ‐ ein Auftrag und Leidenschaft“.

Die Jagd an der Schöpfung erfordert einen hohen Grad an Sensibilität und an Mitgefühl. Und natürlich auch Respekt nicht nur in, mit und vor der Natur, sondern auch im Umgang miteinander. Vor allem im Miteinander. Jägerinnen und Jäger müssen sich immer wieder bewusst sein, dass sie über Leben und Tod entscheiden. Deshalb ist Demut und Respekt mit viel Verantwortung erforderlich.

Der Abschluss der Predigt erhielt eine ganz besondere Würde: Mit dem Jagdhorn von Pfarrer Schänzle geblasen, wurde das „Halali“ als Lob der Jäger an den Schöpfungsgott dargebracht. So schloss auch heute die Predigt nicht mit dem traditionellen „Amen“.

Bei den Fürbitten bei der Hubertusmesse blickte Pfarrer Schänzle in liebevollem Erbarmen auf die Natur, die durch Menschenschuld erkrankt ist. Er bat, lass sie bestehen und wecke in allen den Geist der Einsicht und der Mitverantwortung für die Schöpfung. Weiter wurde um Schutz für die Waldarbeiter gebetet, die oft einen nicht ungefährlichen Dienst verrichten. Damit sich auch kommende Generationen an der Schöpfung freuen können, sollen alle Menschen sich für die Bewahrung der Schöpfung einsetzen.