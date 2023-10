Faszinierende Gitarrenklänge in der Prälatur

In Kooperation mit der Kreissparkasse Reutlingen, vertreten durch Direktor Ralf Fuchsloch, eröffnete Ralf Aßfalg für den Geschichtsverein Zwiefalten ein Gitarrenkonzert der Extraklasse in der vollbesetzten Prälatur Zwiefalten. Als Benefizkonzert bei freiem Eintritt kommen alle Spenden der Restauration der Chororgel im Münster Zwiefalten zugute.

In makellosem Deutsch führte Mateus Dela Fonte aus Brasiliens Küstenstadt Salvador/Bahia die Zuhörer in sein Konzert ein. Im Mittelpunkt standen Inspirationen des Brasilianers Heitor Villa-Lobos als einem der bedeutendsten Komponisten Lateinamerikas. Dennoch begann Fonte seine fantastischen Präsentationen mit einer Verbeugung vor Johann Sebastian Bach, da seine Tante Präludien und Fugen aus dem Wohltemperierten Klavier Bachs übte, was den jungen Heitor tief beeindruckte.

Glockenrein mit stets in gleicher Stärke gezupften Einzeltönen auf seiner siebensaitigen Gitarre galt die erste Aufmerksamkeit drei Sätzen aus einer Bachschen Cello-Suite. Die Klarheit der Musizierkunst Fontes lud zum Nachsinnen und Meditieren ein. Flüssig gestaltete Laufsequenzen fanden ihren Gegenpol in exakten, nicht übertriebenen Eckpunkten. Auf das in sich geschlossene Prelude folgte eine melodiös bestimmte Sarabande mit typisch Bachscher Kompositionsarithmetik- Auf seinem außergewöhnlich selten zu sehenden und zu hörenden Instrument brachte er in der Gigue heitere Melodik in leichtem Dreiertakt in bewundernswertem Tempo als Ausdruck der Freude zum Klingen.

Aufbauend auf einer Melodie, die eigentlich einem Cello zugedacht war, führte Fonte in die Welt von Heitor Villa-Lobos ein. Im Musikstil des frühen 20. Jahrhunderts galt das erste Prelude als Homage an die Bewohner des Hinterlandes seiner Heimat. Klare Akkorde, oft mit Einzeltönen verziert, wiesen auf harte Arbeit, flüssige Tonfolgen auf die Freuden der Zusammengehörigkeit hin. Nach einer weiteren Verbeugung vor Bach und dessen Vorliebe für melodisch klare Strukturen galt das dritte Prelude in heiterem Wechselspiel als Spiegelbild des Lebens der Bürger in der Stadt. Farbige Akkorde mit eingestreuten Halbtönen standen für die Vielgestaltigkeit dieser Lebensart.

Eigentlich für eine Harfe konzipiert, stellte Fonte mit einer eigenen Transkription für Gitarre „Clair de Lune“ von Claude Debussys Suite Bergamasque vor. Dezente Eingangstakte wiesen auch in gebrochenen Akkorden den Weg in die oberen Sphären. Vor allem das Spiel auf den hellen Saiten seines Instruments prägte den Gesamteindruck dieses bedeutsamen Werks in seiner transparenten Grundtendenz.

Musikalische Studien von Villa-Lobos zeugen von seinen Beziehungen zu Paris. Aus seinem Zyklus mit 12 Etuden hatte Dela Fonte vier Exemplare von ganz unterschiedlicher Ausstrahlung ausgewählt. In ihnen zeugen makellos flinke Läufe voll virtuoser Geschicklichkeit von der hohen Meisterschaft des mit vielen Preisen ausgezeichneten Gitarristen. Nicht weniger spektakulär waren die tonlichen Tiraden auf faszinierende Weise, mit denen der Künstler den gesamten Klangraum seines Instruments ausschöpfte. Die Körpersprache des Interpreten tat ein Übriges, um das Zuhören zum unverfälschten Genuss werden zu lassen, mit herzlichen Beifall gewürdigt.

Werke von Joao Pernambuco, ebenfalls aus der ersten Hälfte des 20. Jahrhunderts, gehören zu den Ursprüngen der Gitarrenmusik Südamerikas, verdeutlichte Dela Fone in seiner Moderation. Ohne Notenhilfe vertiefte sich der Interpret in „Sons de Carrilhoes“ und dessen Glockenspielklänge, um danach in „Grauna“ einer Amsel gleich Melodie, Technik und energiegeladene Fingerfertigkeit zu einem höchst beeindruckenden Kunstwerk zu vereinen. Heiter beschwingt das „Po de Mico“, das mit seinen melodisch kurzgestalteten Einheiten zurecht als „Juckpulver“ bezeichnet wird.

Man merkte es Dela Fonte an, dass Auszeichnungen wie „Beste Interpretation brasilianischer Musik“ auch auf Interpretationen von Werken von Heitor Villa-Lobos beruhen. Mittelpunkt und Konzertabschluss waren diesem vielseitigen Komponisten vorbehalten. Mit „Schottisch-choro“, „Valsa“ oder „Chorinho“ sieht der in zahlreichen Ländern Europas, Asiens und Südamerikas agierende Gitarrist seine künstlerische Meisterschaft auf außergewöhnlich hohem Niveau als stete Herausforderung bei einem Konzert. Nur auf einer Gitarre mit sieben Saiten ist eine derartige Variationsbreite an Melodien und klanglichen Finessen möglich. Wird dies von einem Meister der Gitarre in unmittelbarer Nähe von Künstler und Zuhörer zelebriert, ist dies auch für das applausfreudige Publikum von besonderem Wert. Frenetischer, langanhaltender Beifall, durch zwei Zugaben aus Fontes spanischem Repertoire beantwortet, zeugte davon, dass das Konzert aus der Reihe „Junge Künstler“ in der Organisation durch die Kreissparkasse Reutlingen an Nachhaltigkeit kaum zu überbieten war. Alle Spenden dieses Benefizkonzerts werden für die Renovation der Chororgel im Münster Zwiefalten verwendet.