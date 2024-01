Erinnern und Gedenken in Zwiefalten

Gut 200 Menschen haben sich im Gedenken an die Opfer des Nationalsozialismus im Festsaal des Konventbaus getroffen. Professor Gerhard Längle führte in die Thematik ein und sagte: „Es gibt keine Opfer ohne Täter? Fest steht: Es waren Menschen, die getötet haben.“

Damals und heute hätten bodenständige Antisemiten, hiesige und auswärtige Menschen, gute und böse Flüchtlinge gewirkt. Menschen müssten darauf blicken, die Konsequenzen ziehen und Verantwortung für die Menschen übernehmen. Die Zeichen wurden gesetzt und die Verantwortung angenommen.

Bernd Reichelt vom Forschungsbereich Geschichte der Medizin verwies auf radikalisierende Abstumpfungen in der Heilanstalt damals und heute. In 11 Monaten wurden 11.000 Menschen getötet und zusätzlich 1200 Menschen auf Zwischenstation in Zwiefalten.

Als Teil der Gedenkfeier präsentierten 14 Auszubildende der Berufsfachschule für Pflege in Zwiefalten ihre Projekte zum Thema. Teil davon waren auch inszenierte Verhöre von Pflegern. Auch 17 Schülerinnen und Schüler der Abschlussklasse machten inszenierte Aussagen als mitverantwortliche Pfleger. Während der Erste angab, „dass er sich nicht wohl dabei fühlte“, gab der Zweite an, „dass ihm die Beteiligung an den Morden nicht bewusst war“. Auch ein anderer „fühlte sich nicht schuldig dabei“.

Beispielhaft wurden überzeugte NSDAP-Leute in Handschellen vernommen, kurzzeitig bestraft, später aber begnadet. In anderen Fällen wurden Menschen als „kalt, minderwertig und nicht wert zu leben“ getötet.

Zur Abwechslung und musikalischen Umrahmung spielte die Gruppe „Freedy & Friends“ mehrmals auf, unter anderem mit „Friedenstraum“ und auch mit „Was keiner wagt, das soll ich wagen?!“ von Konstantin Wecker.

In Vertretung von Bürgermeisterin Alexandra Hepp sprach die Stellvertreterin Maria Knab-Hänle im Namen der Gemeinde Zwiefalten zur Gedenkfeier für die Opfer des Nationalsozialismus. Sie sprach in tiefer Verbundenheit, um der unschuldigen Opfer des Nationalsozialismus zu gedenken und mahnte, die Gräueltaten der Vergangenheit niemals zu vergessen. Ihr Aufruf galt dazu, gegen jegliche Form von Diskriminierung, Intoleranz und Hass anzutreten. Die Demonstrationen gegen Rechtsextremismus und Intoleranz seien ein Zeichen dafür, dass die Lehren aus der Geschichte in den Herzen vieler Menschen verankert sind. In dieser gemeinsamen Ablehnung von Hass und Vorurteilen liege die Hoffnung auf eine bessere Zukunft.

Die Gesellschaft solle die Werte der Menschlichkeit und des Respekts vor der Würde eines jeden Individuums bewahren und eine Welt schaffen, in der Toleranz und Respekt oberste Priorität haben. Maria Knab-Hänle sagte: „Nur wer sich erinnert, kann aus der Vergangenheit lernen, um eine bessere Zukunft zu gestalten.“

Zur Besinnung sprach Pastoralreferentin Hildegard Jakob mahnende, aber auch hoffnungsvolle Worte für eine gerechte und friedvolle Welt. Daraufhin folgte die Kranzniederlegung durch zwei Auszubildende der Berufsfachschule für Pflege Zwiefalten.

Im Verwaltungsgebäude des ZfP Zwiefalten besteht bis auf weiteres eine Besuchsmöglichkeit der Ausstellung „Psychiatrie und Nationalsozialismus im deutschen Südwesten am Beispiel der Heilanstalt Zwiefalten“.