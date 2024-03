Zwiefalten

DLRG-Ortsgruppe Zwiefalten ehrt Gerhard Widmer mit der höchsten Auszeichnung

Zwiefalten

Die DLRG-Ortsgruppe Zwiefalten lädt am Freitag 15. März, um 19 Uhr zur diesjährigen Jahreshauptversammlung in die Radlerherberge in Zwiefalten-Baach ein.