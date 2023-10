Das klangvolle Gebet der Jäger

Eine besondere Note hat der Gottesdienst am Sonntag, 5. November, um 10.30 Uhr im Zwiefalter Münster Unserer Lieben Frau. Die Messe wird als festliche Hubertusmesse mit Naturhörnern von Münsterpfarrer Sigmund F.J. Schänzle zelebriert.

Den Part der Jagdhörner übernehmen die Biberacher Parforcebläser unter der Leitung von Gerd Romer sowie im Wechsel Les Amis des Trompes unter der Leitung von Harald Klingbeil. Les Amis des Trompes ist eine Gruppe befreundeter Bläser aus Deutschland, Frankreich, Benelux und der Schweiz. Sie musizieren in französischer Tradition auf der „Trompe de chasse“, dem ursprüngliche Jagdhorn aus Frankreich und setzen dabei eigene Akzente.

Bereits seit Jahrhunderten begleitet das Horn die Jäger bei der Jagd. Kaum ein anders Instrument hat so nachhaltig Einfluss auf die romantische Musik in Europa genommen. Ausgehend vom Hofe Ludwig XIV. in Frankreich haben die speziellen Kompositionen das Bild des Instrumentes entscheidend geprägt. Aus der Zeit der Romantik stammt der Brauch um den Namenstag des Heiligen Hubertus, dem Schutzpatron der Jäger, mit den Jagdhörnern eine Messe zu gestalten. Die Hubertusmesse gilt als das Gebet der Jäger. Mit dem Klang ihrer Hörner bitten die Jäger um Gottes Hilfe und Schutz. Eindrucksvoll entstehen glockenartige Klänge, die den großen Kirchenglocken in ihrer Wirkung kaum nachstehen. Preis und Dank, Lob und Ehre finden durch die Klänge der Jagdhörner ihren Ausdruck, ihre Darstellung und ihren Widerhall.