Brunnensteige in Zwiefalten wird gesperrt

Die Brunnsteige in Zwiespalten wird in der Woche vom 18. bis zum 20 September voll oder teilweise gesperrt, um den Feinbelag zur Wiederherstellung einzubauen. Am Montag 18. September ist die Durchfahrt auf der Brunnensteige zwischen Gustav– Werner– Straße und Bussenblick von 16 Uhr bis 19 Uhr nicht möglich. Die selbe Strecke wird auch am Dienstag von 7 bis 16 Uhr gesperrt. Anwohner des Bussenblicks können während der Bauarbeiten zur Brunnensteige Richtung Sonderbuch aus– und einfahren.

Von 16 bis 19 Uhr ist die Durchfahrt auf der Brunnensteige zwischen Bussenblick– Einmündung und Ka–Ba–Straße obere Einmündung gespert. Anwohner des Bussenblicks können während der Bauarbeiten zur Brunnensteige Richtung Ortsdurchfahrt aus– und einfahren. Anwohner der Ka–Ba–Straße müssen in diesem Zeitfenster die Feichtmayrstraße zur Christianstraße und die Umleitung über Baach/Sonderbuch nutzen. Anlieger aus dem Galgenberg dürfen in diesem Zeitraum nur in Notfällen auf die Ka–Ba–Straße ausfahren.

Am Mittwoch wird diese Sperrung von 7 Uhr bis 16 Uhr fortgesetzt. Die Kreuzung „Obere Ka–Ba–Straße wird erst am Spätnachmittag mit Feinbelag versehen, sodass für die Anwohner der Ka–Ba–Straße erst ab etwa 16 Uhr die Feichtmayrstraße zur Christianstraße und die Umleitung über Baach/ Sonderbuch zu nutzen ist.