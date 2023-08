Besucherrekord bei Rock im Park

Mehr als 150 Musikbegeisterte sind einer Einladung der Integrativen Kulturinitiative des ZfP Südwürttemberg gefolgt und erlebten im Dekanatsgarten ein schönes Open–Air–Konzert . Patienten, Bewohner, Mitarbeiter und Ortsansässige feierten in ausgelassener Stimmung beim 23. Rock–im–Park–Konzert mit Blick auf das Münster. Der Vernanstalter, die Integrative Kulturinitiative des ZfP Südwürttemberg, setzt sich laut Mitteilung seit vielen Jahren am Standort Zwiefalten dafür ein, Menschen mit ganz unterschiedlichen Hintergründen bei kulturellen Veranstaltungen zusammenzubringen.

Neben zwei altbekannten und langjährig erprobten Formationen gab es in diesem Jahr zum Auftakt eine musikalische Premiere. Das Duo „Rocking Flute“ setzt sich aus der betreuten Bewohnerin Theresa Kicherer und dem Musiktherapeuten Friedemann Burgdörfer zusammen, die mit Blockflöte und Gitarre Rockklassiker wie „Smoke on the water“ neu interpretierten.

Es folgten die Auftritte der vornehmlich aus Therapeutinnen und Therapeuten bestehenden Combo „Project“ und des Duos „2nd Try“, ebenfalls Beschäftigten des ZfP Südwürttemberg. Beim Abschluss mit der Band „Patchwork on Fire“ ging es dann noch einmal richtig rockig zu: Die bekannten Songs luden zum Mitsingen ein und es wurde ausgelassen getanzt.

Bei sommerlichem Wetter schmeckten kühle Getränke und das kostenlose Eis besonders gut, sodass die Gäste bis in die Abendstunden feierten und das entspannte Beisammensein genossen.