Ausstellung in Zwiefalten widmet sich der Inklusion

Die Ausstellung „Gott sei Dank“ startet am Freitag, 8. September, im Zwiefalter Münster. Sie thematisiert Inklusion in Kirchengemeinden und stellt dabei den Fachdienst der Seelsorge bei Menschen mit Behinderung des Dekanats Reutlingen–Zwiefalten vor.

Schon vor rund 50 Jahren fing es an, dass sich Mütter dafür starkmachten, dass ihre Kinder mit einer Behinderung das in Leben der Kirchengemeinden miteinbezogen werden. Eine dieser Frauen war Gertrud Lorenz aus Stuttgart. Sie formulierte liturgische Texte und Gebete so um, dass sie jeder verstehen konnte und komponierte einfache Lieder für den Religionsunterricht und den Gottesdienst. Nach ihrem Vorbild wurden nach und nach Stellen in der Diözese Rottenburg — Stuttgart eingerichtet, die sich explizit diesem Thema widmeten.

Solche vereinfachten Materialien sehen die Besucher auch in der Ausstellung „Gott sei Dank“. Im Münster liegt zudem zahlreiche Literatur für die Katechese sowie das Evangelium in leichter Sprache aus. Zum Mitnehmen gibt es Ritualkarten zu den vier Elementen, die einen ganzheitlichen Zugang für Menschen mit und ohne Behinderung zur Schöpfung ermöglichen sollen. Texte, Lieder und Gebete sind im Buch „Gott sei Dank“ enthalten. Dieses Buch gab der Ausstellung seinen Namen und ist eine Zusammenfassung der Arbeit der Seelsorge bei Menschen mit Behinderung. Eröffnet wird die Andacht am 8. September um 17 Uhr mit einer inklusiven Andacht.