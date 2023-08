19 Pflegekräfte starten ins Berufsleben

19 Auszubildende der Berufsfachschule für Pflege des ZfP Südwürttemberg haben ihr Examen geschafft. Vor drei Jahren starteten sie die damals neu eingeführte generalistische Pflegeausbildung, nun haben sie ihre Berufszulassung zur Pflegefachfrau oder -mann in der Tasche.

„Sie wären fast nicht hier gewesen“, erklärte Martin Holzke den Absolventinnen und Absolventen bei ihrer Examensfeier im sommerlich bunt dekorierten Festsaal. Der Pflegedirektor erinnerte an die Reform der Pflegeausbildung, die neben vieler guter Ansätze wie dem höheren Praxisanteil allerdings auch fast dazu geführt hätte, dass Psychiatrien die Trägerschaft der Pflegeausbildung verwehrt worden wäre. Dank bundesweitem Engagement gelang es, eine entsprechende Gesetzesänderung herbeizuführen. „Deshalb können wir heute ihren erfolgreichen Abschluss der generalistischen Ausbildung feiern, und darüber freue ich mich sehr“, sagte Holzke.

Auch Schulleiterin Andrea Fesseler erinnerte in ihrer Ansprache an die Anfänge der Generalistik, die alle Beteiligten vor große Herausforderungen gestellt habe. „Sie haben sich gemeinsam mit uns auf dieses Abenteuer eingelassen“, sagte sie. „Und obwohl der Reiseverlauf noch nicht ganz bekannt war, herrschte großes Vertrauen in das Gelingen — sowohl bei den Azubis, als auch bei Lehrkräften und Paxiskoordinatorinnen und -koordinatoren.“

„Ihre abgeschlossene Ausbildung markiert den Übergang in eine neue Lebensphase“, sagte Klassenlehrer Bernhard Zwick. Er ermutigte die Absolventinnen und Absolventen, als Pflegekräfte in der Psychiatrie eine Haltung des Mitgefühls und der Fürsorge zu entwickeln und am Abbau von Vorurteilen mitzuwirken. „Die Gesellschaft braucht Menschen wie Sie“, sagte Zwick.

Nach einem festlichen Menü folgte schließlich der Höhepunkt des Abends: die feierliche Übergabe der Urkunden. Unter großem Applaus ihrer Familien, schulischen Wegbegleitern und Leitungskräften nahmen die Absolventinnen und Absolventen ihre amtliche Berufszulassung entgegen und bekamen außerdem einen Blumengruß sowie ein Erinnerungsfoto ausgehändigt.

Eine besonders herausragende Leistung erbachten gleich drei Prüflinge: Immanual Hermann, Carina Melnik und Nikolas Reichenecker schlossen mit 1,0 ab. „Sie alle dürfen nun ihre persönliche Geschichte in der Pflege weiterschreiben“, sagte Schulleiterin Fessler. Diese geht für einen Großteil in der Psychiatrie weiter: Alle 19 Absolventinnen und Absolventen erhielten vom ZfP Südwürttemberg und seiner Tochterklinik „PP.rt“ ein Übernahmeangebot.

Auch für das Jahr 2024 bietet das ZfP Südwürttemberg an den Standorten Bad Schussenried, Zwiefalten, Reutlingen und Weissenau die generalistische Pflegeausbildung an. Die freien Ausbildungsplätze sind auf www.zfp-karriere.de zu finden.