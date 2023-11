Zweite Oggelshauser Weinhoheit gekürt

Am Samstag, 4. November, fand in Oggelshausen das Weinfest der Musikkapelle im Dorfgemeinschaftshaus statt. Auftakt für das Weinfest war ein Gottesdienst in der Kirche, der von der Musikkapelle musikalisch gestaltet wurde. Im Anschluss unterhielt die Gruppe „Bänkles Mugge“ aus Dietmanns die Gäste mit stimmungsvoller Blasmusik.

Bereits zum zweiten Mal wurde in diesem Jahr keine Weinkönigin, sondern eine Weinhoheit gekürt. Zahlreiche Gäste beteiligten sich an dem Quiz aber nur Leonie Schmid gelang es, alle Fragen richtig zu beantworten und sich damit den Titel der Weinhoheit 2023 zu sichern.

Kulinarisch wurden die Gäste mit Weinen aus der Weinerlebnisregion Rheinhessen sowie Elsässer Flammkuchen, Tellersulz und Vesperplatten verköstigt. Bereits zur Tradition geworden ist der Auftritt des Alleinunterhalters Reinhold Hospach, der die Gäste auch in diesem Jahr bis in die frühen Morgenstunden mit seinem Schlagerprogramm sehr gut unterhielt und für eine volle Tanzfläche sorgte.