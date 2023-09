Zweitages-Tour auf der Geislinger Alb

Am Samstag, 23.September, um 11 Uhr traf sich die kleine Gruppe von Wanderern aus Riedlingen, Stuttgart und Tübingen beim Kloster Ave Maria in Deggingen. Das Wetter hätte schöner nicht sein können ‐ kühl, klare Luft und Sonne. Der erste Aufstieg führte zum Kilianskreuz, direkt oberhalb der Wallfahrtskirche, von dem aus sich ein phantastischer Ausblick ins obere Filstal bot. Weiter ging es den Trauf entlang bis Aufhausen. Dann der Abstieg über die Wasserfälle im Autal: ein steiler Pfad mit durchaus alpinem Charakter. Kurz danach mussten uns die beiden Stuttgarter leider verlassen. Die Stimmung blieb dennoch gut, wir querten das Filstal bei Hausen, stiegen unter Umgehung des Weihgoldsbergs zum Hexensattel und von dort zum Haarberg auf. Etwas erschöpft aber einigermaßen pünktlich zum Abendessen kamen wir im Wasserberghaus an. Die knapp 20 km und reichlich 650 Höhenmeter haben den einen oder anderen doch an seine Grenzen gebracht.

Der nächste Tag begann mit einem gemütlichen Frühstück und um 9.30 Uhr machten wir uns bei strahlendem Sonnenschein auf den Weg. Mit einem kurzen, knackigen Aufstieg zum Fuchseck war schon der größte Teil der zu bewältigenden Höhenmeter geschafft. Von dort folgten wir dem HW 1 mit seinen wunderbaren Aussichten: vom Messelberg, über die drei Kaiserberge, unterem Filstal und Stuttgart bis zur Teck. Beim Häsleshau verließen wir den HW 1 und bogen ab zur Nordalb. Im Feuerwehrheim kehrten wir kurz ein, bevor wir am Nordalbfelsen über ein weiteres alpines Steigle nach Deggingen abstiegen.

Der kleine Aufstieg nach Ave Maria war dann wieder etwas mühsam und am Ende waren alle rechtschaffen müde aber zufrieden. Anstrengend war es und schön war es.